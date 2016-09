Video: ahastuses Ronaldo küsib kaameramehelt abi

Maailma parima jalgpalluri valimise ümber valitseb suur segadus

Prantsusmaa ajakiri France Football teatas, et aasta parima jalgpalluri valimisel ei saa peatreenerid ja mängijad enam hääletada. Viimasel kuuel aastal on auhinda välja andnud ajakiri ning Rahvusvaheline Jalgpalli Liit FIFA üheskoos. Nüüd tahetakse taas Ballon d’Or’i välja anda nii, et hääletajate seas oleksid ainult ajakirjanikud.