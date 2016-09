Rapla korvpallimeeskond läheb sihtima vähemalt pronksmedaleid

«AVIS Rapla meeskonnas on alles nii möödunud aasta tiimivaim kui on lisandunud ka uut värsket verd – see annab meile indu algaval hooajal vähemalt sama tugevaid mänge ja lahinguid pidada kui mullugi,» sõnas AVIS Rapla manager Jaak Karp.

Karp tõi esile, et kuigi meeskonna põhituumik on paigas, siis jätkuvalt otsitakse veel ühte «suurt meest» keskmängijaks. «Oleme pidanud läbirääkimisi mitmete mängijatega ning lahendus võib tulla nii mõne päeva kui mõne nädalaga,» selgitas Karp, kuid ei söendanud veel nimesid välja hüüda.

Aivar Kuusmaa oli hooaja avamängu eel positiivne. «Avis Rapla on küll 13 korda järjest Kalev/Cramole kaotanud, kuid usun, et pühapäeval on meil siiski võimalus see needus murda,» rääkis Kuusmaa.

Rapla meeskond 2016. hooaja alguses:

Rasham Suarez, Marek Ruut, Domen Bratož, Karl-Johan Lips, Thomas van der Mars, Gregor Ilves, Indrek Kajupank, Kristjan Voolaid, Martin Paasoja, Sven Kaldre.