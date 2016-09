Siim-Sander Vene elust Venemaal: liiklus on päris hull, igal autol oleks kui oma rida

«Taaskord natukene oma tegemistest ja toimetamistest…nimelt olen nüüd ennast Venemaale ilusti sisse seadnud ning kui alguses tundus natukene kõhe siia tulla siis tegelikult on päris mõnus. Vene kultuur, vene inimesed( kes siiani olnud väga abivalmid) ja ka palli osatakse päris hästi mängida, niiet ei kurda küll millegi üle. Linn on üsna suur ja uhke, tuleb kindlasti nii korvpalli alaselt kui ka kultuurselt väga huvitav aasta,» kirjutas Vene.

Tema sõnul on kohalikus elus ka huvitavaid tahke: «Liiklus on päris hull siin ikka, igal auto oleks justkui oma rida ja sõidetakse seal kus juhuslikult vaba ruumi on, päris huvitav on seni olnud kohaneda sellega ning palju on muidugi masinaid mis Eesti teedel ei tohiks mitte kunagi liigelda oma tehnilise seisukorra tõttu.»

Vene lisas, et hooaja eel koguti vormi ja ollakse algavaks hooajaks valmis. «Meeskond ise ning samuti muu personal on väga hästi komplekteeritud ning kõik võimalused loodud et hästi mängida, ei jää alla eelnevatele klubidele kus olen mänginud. Aga olime 3 nädalat Lätis Liepajas laagris,laager oli korralik ja päev päevalt muutus kõik ainult paremaks. Mängisime ka kaks kontrollturniiri, kokku 7 mängu. Kaitse oli alguses päris kole meil aga läks iga päevaga ainult paremaks ning läheb veelgi. Mängida olen kõvasti saanud ning koormus üsna korralik. Enesetunne läheb paremaks ja kindlus kasvab iga mänguga.Pühapäevast hakkab siis kõik pihta…alustuseks kohe üsna mahlane suutäis Euroliigas mängiv Unics, niiet midagi lihtsat pole, aga lähme täiega peale ja loomulikult võitma ega muudmoodi siin Venemaal ei saagi,eks näis mis välja tuleb,» lubas Vene.