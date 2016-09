Eesti meisternaiskond sihib uues linnas taas tiitlit

Nimelt oli viimate aastate edukaim, Audentese Spordiklubi korvpallinaiskond, mis eelmisel hooajal kandis nime Tallinn 1182, sunnitud kolima Raplasse, kuna ootamatult selgus, et koostöö Audentesega lõpetati finantside puudumise tõttu. Nii kolis naiskond Raplasse ja ühendas jõud kohaliku naiskonnaga.

«Kuigi naiskonna põhituumik on sel hooajal jäänud samaks, siis tuleb taas üksteist väljakul paremini tundma õppida, sest pool naiskonnast on siiski uus. Tänaseks oleme aru saanud, et meil on tublid, andekad ja targad mängijaid, aga võistkonnana tuleb need oskused veel tervikuks liita,» tõi esile meeskonna mänedžer Rando Reining.

Naiskond alustab algavat hooaega nii Eesti-Läti Ühisliigas, Naiste Balti liigas (BWBL) kui ka Eesti meistri- ja karikavõistlustel.

Kapten Pirgit Püü sõnas, et naiskkond on hooajaks valmis, aga iga päevaga lähme kindlasti veel paremaks. Hetke reaalne vorm selgub järgmisel pühapäeval, mil toimub avamäng Kaunase naiskonna vastu. «Eesmärk on tuua esmakordselt Eesti täiskasvanute meistritiitlel Raplasse ning ka välisliigades väärikalt esineda,» sõnas Püü.

Rapla Korvpallikooli tegevjuht Jaak Karp sõnas tänasel hooaja avamise pressikonverentsil, et Rapla korvpall on juba sel hooajal võitnud – naiskonna, kes on Eesti parim. «Teame, et meisternaiskond on juba Raplas hästi vasti võetud ja hinnatud ning terve korvpallikool elab nende mängudele eeloleval hooajal tulihingeliselt kaasa. Loodetavasti toob see ka järjest enam järelkasvu korvpallitreeningutesse,» tundis Karp headmeelt koduklubi vahetanud naiskonna üle.

Rapla koosseis algaval hooajal:

Sofia Kosareva, Kristin Runnel, Marit Maaring, Darja Lipinskaja, Francis Donders, Ellen-Anett Põldmaa, Kai-Brith Kalda, Katarina Tamm, Laina Mesila Kaarmann, Pirgit Püü, Annika Köster, Glenda Tamar, Kerdu Arbet-Lenear, Brit Aller.