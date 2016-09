Eesti klubid alustavad Balti liigat tugevate külaliste vastu

Eestis peetavate kohtumiste puhul on tehniliselt tegu Valgevene ja Ukraina klubide kodumängudega, sest Balti liiga reeglid sätestavad – vähemalt enamike – mängude toimumise kolme Balti riigi territooriumil. Laupäeval mängib SKA Kehras ja ZTR Viljandis ning pühapäeval vastupidi.

Esimese Ukraina klubina Balti liigas osalev ZTR teeb debüüdi Viljandis. Mõlemad võistkonnad olid koduliigas sel nädalal võidukad – Viljandi HC alistas HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi 25:17 ning ZTR oli üle Netišini Energetik-NAEK-ist 33:17. Mulkide peatreener Marko Koks teab, mis ees oootab: «ZTR on ikka hirmkõva meeskond. Pikkust ja jõudu on palju, eriti äärtel.»

Viljandi HC kaotas kahe hooaja vahel kaks põhimeest, Karl Roosna ja Karl Toomi Saksamaa liigasse, ent tõi meeskonda klubiajaloo esimese välismaalase valgevenelase Sergei Rodjukovi näol. «Meil oli vasaksisemist väga vaja ja tundub, et ta sobib tiimi,» sõnas Koks. «Mänguliselt oleme kindlasti paremaks läinud kui siin veel paar nädalat tagasi, aga nii kõvas alagrupis saab hetkel piisavalt kõrgeks eesmärgiks seada nelja hulka pääsemise,» lisas Koks.

«Nädalavahetus tuleb muidugi raske, aga loodan parimat, eriti kripeldab nii mul kui mängijatel hingel eelmisest hooajast napp allajäämine SKA-le. Kristo Voika on meil küll säärelihase venitusega väljas, aga eks siis peavad mõned nooremad avanema,» selgitas Koks hooaja avamängu eel.

Ukraina mullust hõbedameeskonda ZTR-i pühapäeval külla ootavad kehralased alustavad Balti liigat päev varem vana sõbra Minski SKA vastu. Viimasel neljal hooajal on vastakuti oldud koguni kümnel korral, millest üheksa kohtumist lõppesid Valgevene klubi kasuks. Mullu sai Kehra esimese võidu, alistades kodusaalis kolmekordse Balti liiga võitja 35:28.

SKA tuleb Eestisse ilmselt nõrgendatud koosseisus, sest Valgevenes toimub koondise treeninglaager ja sinna kutsuti koguni 13 Minski klubi pallurit. «Mina sellele suurt tähelepanu ei pööraks,» sõnas kehralaste juhendaja Indrek Lillsoo. «SKA on nii tugeva noortetöö ja pika pingiga klubi, et iga koosseis on meile korralikuks väljakutseks.»

Sarnaselt Koksiga hindab ka Lillsoo A-alagruppi väga tugevaks. «Aga Balti liiga peabki tugev olema, siin osalemine on tähtis ja minu silmis pole probleem, et alustame mängudega kahe suursoosiku vastu,» kinnitas Lillsoo. «Kui siit mõned punktid näppame, on väga hea ja aitab meid ehk lähemale esimesele eesmärgile, milleks pääs alagrupis nelja hulka. Tõsi, see iseenesest on juba päris raske ülesanne,» tunnistas Kehra juhendaja.

Viiesesse B-alagruppi kuuluv Põlva Serviti peab Balti liiga avanädalavahetusel vaid ühe kohtumise, sõites laupäeval külla Läti meister Dobele Tenaxile. Koduliigas alustasid mõlemad tiimid uut hooaega täiseduga. Serviti alistas kolmapäeval HC Viimsi/Tööriistamarketi 41:23, Tenax aga pidi pärast kaht võitu kolmapäevase mängu HK Ogre/Miandumi vastu ära jätma, sest meeskonda laastas viirushaigus.

«Tenax on valitsev Läti meister ja kodus alati tugevat vastupanu osutav, nii et peame olema valmis tõsiseks lahinguks,» sõnas peatreener Kalmer Musting, kelle käe all on Serviti viimases kaheksas omavahelises mängus Tenaxit alati võitnud. «Alustasime hooaega hästi, kuigi kaotasime suvel Ardo Puna ja Andrei Ternovõi ning endiselt on rivist väljas ka Carl-Eric Uibo ja Tõnu Jõks,» nentis Musting.

Serviti pole kunagi eesmärki madalamale seadnud kui finaalnelikusse pääs ja Mustingu kinnitusel pole algava hooaja sihtki erinev. «Cocks on meie alagruppi suursoosik, aga sihime kindlasti teist kohta, lootuses veerandfinaaliks A-alagrupist mugavam vastane saada,» lisas põlvalaste juhendaja.

Serviti alagrupikaaslased peavad mänge Soomes, kus tiitlikaitsja Riihimäe Cocks võõrustab Kaunase Granitas-Karyst ja Vilniuse VHC Šviesat. Cocks alustas uut hooaega uue peatreeneri, kogenud leedulase Gintaras Savukynase käe all. A-alagrupis toimub lisaks neljale Eesti pinnal mängitavale üks kohtumine Riias, kus vastamisi kohalik Celtnieks ja Klaipeda Dragunas.