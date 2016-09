Gert Kullamäe: võitsime hinge ja tahtmise, mitte osavusega

«Võitlus ja hingega asja kallal olemine on asjad, mis meile seni edu on toonud. Praegu on alles hooaja algus, meil on sisuliselt uus tiim ja meeskonnas on palju sellisel tasemel kogemuseta mängijaid. Võõrsil mängides olime suurelt taga, aga võitlesime viigi välja - see näitab meie hinge. Sama oli tunda ka täna. Suur respekt kõigile!» tõi Tartu peatreener Gert Kullamäe pressikonverentsil välja Tartu võidu võtme.

Võitlusvaimu näitab ka lauavõitluse valitsemine. Kokkuvõttes jäädi peale 43:29, ründelauas 14:10. «See on käesoleval hooajal üllatavalt hea element olnud, oleme peaaegu kõik korrad lauavõitluse võitnud. Isegi vaatamata sellele, et pole kõige pikem meeskond. Meil on lihtsalt sellised tüübid, kes lähevad isukalt lauda ja tahavad hüpata,» tundis Kullamäe rahulolu.

Kindlasti on Tartule abiks «kadunud poja» Janari Jõesaare efektiivne tegutsemine. Hollandis jäi tema saagiks 13 punkti ja 10 lauapalli, täna 10 punkti ja kaheksa lauda. Täiusest on asi kaugel, aga kui ta suudab väikese ääre positsioonil maha võtta keskmiselt 7-8 lauapalli, on see Tartu jaoks juba suur pluss.

«Janari on meie juures teinud väga kõvad poolteist kuud. Loodan, et see tendents jätkub, äkki lähev isegi veel paremaks. Olen tema suhtumise ja hoiakuga väga rahul. Andku aga tuld edasi!» kiitis Kullamäe 22-aastast ääremängijat.

Teisipäeval võtab Tartu Meistrite liiga teise eelringi avamatšis vastu Taani meistri Aarhusi Bakken Bearsi, kes on paberil Groningenist mõnevõrra nõrgem. Bakken Bears saab aga teise mängu kodus pidada, see on kavas neljapäeval. Edasipääsu puhul saavad tartlased veel vähemalt 14 heal tasemel euromängu ja 100 000 eurot, nigelama variandi puhul jäädakse nelja või kuue kohtumise peale (nõrgem FIBA Europe Cup) ja sootuks rahata.

«Nägime Bakken Bearsi mängimas Inglismaa turniiril, aga seal ei saanud neist kuigi head pilti ette. Nad kaotasid kaks mängu suurelt, aga neil olid puudu peatreener ja kaks Taani koondislast. Meil on neist pisut parem ülevaade kui Groningenist, aga mänguplaan on ikka sama - peame duhhi pealt panema ja loodame, et suudame eesmärgi täita,» lausus Kullamäe eelseisva ülesande kohta.