Otse: kas Tänak suudab kahe viimase katsega punktikohale kerkida?

Autoralli MMi Korsika etapi teise võistluspäeva järel hoiavad DMACKi meeskonnas kihutavad Ott Tänak ja Raigo Mõlder 11. kohta, kaotust esikohal sõitvale Sebastien Ogierile on kogunenud napilt üle kuue minuti.

Kui üldiselt on Tänaku kiiruskatsete tulemused jäänud väljapoole esikümmet, siis laupäeva viimasel ehk kaheksandal kiiruskatsel õnnestus eestlastel välja sõita neljas aeg. Kiiruskatse võitnud Thierry Neuville’ile kaotati 10,2 sekundiga.

Üldarvestuses on Ogier kindel liider ja tema edu Neuville’i ees on 46,5 sekundit. Kolmas on Andreas Mikkelsen, kes kaotab juba rohkem kui minutiga.

Ralli jätkub täna kavas oleva kahe viimase kiiruskatsega, mille algusajad on kell 9.58 ja 13.08.