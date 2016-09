Reede varahommikul algas Korsika autoralli etapp, kus on stardis ka Ott Tänak. Esimese päeva järel leiab DMACKi piloot ennast alles 13. kohalt, kusjuures ette jäävad isegi kaks WRC2 masinaga sõitvat pilooti (Elfyn Evans ja Jan Kopecky). Kaotust liidrile Sebastien Ogierile on Tänakul kogunenud 3.17,2. Teisel kohal on Thierry Neuville (+44,0) ja kolmandana kihutab Jari-Matti Latvala (58,0).

Laupäevane rallipäev algab kell 10.22 ja kokku on homme kavas neli kiiruskatset. Ralli võitja selgub pühapäeva pärastlõunal.