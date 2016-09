Margus Hunt aitas Bengalsi hooaja teise võiduni

Margus Hundi valimisega võetud risk hakkab ennast ära tasuma

Neljandat hooaega ameerika jalgpalliliigas NFL palliv Margus Hunt on sel hooajal teinud märgatavaid edusamme ja senise kolme kohtumise järel on ta saanud alati kiita. Nii märgitakse Cincinnati Bengalsi tegemisi kajastaval Cincyjungle.com lehel, et 2013. aastal NFLi draftis tehtud valik on Bengalsi jaoks end lõpuks ära tasumas.