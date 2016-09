Jalgpalli otsepilt: Tammekal on viimane võimalus Paide kinni püüda

Enne mängu:

Mõlemad meeskonnad peavad tabelit vaadates jälgima nii meeskondi enda ees kui ka taga. Külalised Paidest sihivad viiendat tabelirida, kus kolm punkti eespool on Sillamäe Kalev, kes viimati Järvamaal ka alistati.

Paide lähim jälitaja on just Tammeka, kes on Linnameeskonnast kuue punkti kaugusel. Kui Tammeka proovib vahet vähendada kolmele punktile, siis peavad nad ka lootma, et Narva Trans punktilisa laupäeval ei teeniks – piirilinna meeskond on neist vaid kahe punkti kaugusel ning kohtub laupäeval võõrsil Rakvere Tarvaga.

Tänavu on meeskonnad kohtunud kolmel korral ning alati on võitnud koduseinte toel mänginud võistkond. Tammeka alistas märtsis Paide 2:0, kuid kaotas seejärel kaks võõrsilmängu tulemusega 0:3. Mängust jääb eemale eelmises voorus punase kaardi teeninud Nikita Novopashin (Paide).

Tammeka peatreener Indrek Koser: «Paidega on alati põnev mängida, sest neil on platsil nii nooruse uljust kui ka piisavalt kogemust. Proovime Paide mänguga teha alguse hooaja lõpuspurdile ja rõõmustada kodupublikut!»

Mängija Marek Tšernjavski: «Hooaeg hakkab jõudma lõpusirgele ja kohad on endiselt jagamata. Oleme teinud trennides palju tööd, et kasvatada punktisummat. Astume platsile ainult mõttega, et lahkuda sealt võitjana ja pakkuda Tartu publikule heal tasemel meistriliiga mängu.»

Paide juhendaja Meelis Rooba: «Tammekaga mäng on väga oluline. Kuna hooaja lõpp juba vaikselt paistab, siis need kolm punkti otsustavad, kas võitleme viienda koha eest või käib võitlus edasi kuuenda koha peale.»

Mängija Jasper Uwaebulam: «Tammeka vastu on meil alati raske, sest nad on hästi organiseeritud ja ühtne võistkond. Ja seda enam, kui nad mängivad koduseinte toel. Usun siiski, et meil on piisavalt kvaliteeti, et olla Tartus edukas ja naasta kolme punktiga. Peame mängima sama keskendunult nagu eelmisel nädalal Sillamäega ja olema mängu algusest lõpuni välja maksimaalselt keskendunud.»