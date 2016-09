Jalgpalli otsepilt: endiselt tiitlilootusi hellitav Kalju võõrustab Sillamäed

Nõmme Kalju jaoks võib olla tegu pöördelise nädalaga. Nädala keskel mängiti viiki Tallinna Infonetiga ning laupäeval võib saada selgeks, kes on Kalju suurim konkurent tänavuses tiitliheitluses.

Teisipäevaõhtu Lasnamäel oleks aga võinud Nõmme meeskonnale lõppeda palju ilusamalt – seni pidamata 19. vooru mängus Infonetiga haaras Kalju juhtohjad ning veel kümme minutit enne lõpuvilet juhtis külalismeeskond 2:0. Kümne mehega mängu lõpetanud Kalju jõud aga rauges ning kaks Ofosu Appiah tabamus ning Andrei Sidorenkovi omavärav tõid tabloole 2:2 viigiseisu.

Infonet tõusis viigiga tabeliliidriks 69 punktiga, 68 punktiga hingab kuklasse Levadia, kuid Kalju õnneks lähevad kaks meeskonda vastamisi Kadriorus, mis tähendab, et vähemalt ühele neist on võimalik Nõmmel ohtlikult järele jõuda. Kaljul on sarnaselt Floraga koos 63 punkti, kuid siiani on võistkonnal ka üks mäng varuks.

Ka Sillamäe Kalevile kuluksid punktid ära. Viimati jäi Ida-Virumaa meeskond võõrsil alla oma lähikonkurendile Paide Linnameeskonnale. Viies koht on Sillamäe käes 44 punktiga, kuid Paide on vaid kolme punkti kaugusel.

Tänavu on kahe meeskonna kolm omavahelist heitlust lõppenud Nõmme Kalju võiduga.

Kaartide tõttu jäävad Kalju poolelt mängust eemale Jaroslav Dmitrjev, Eino Puri ja Maximiliano Ugge. Sillamäed ei saa mängukeelu tõttu aidata Oleksandr Sukharov ega Kassim Aidara.

Kalju abitreener Sergei Terehhov: «Väga emotsionaalne ja raske mäng seljataga, kus meeskond pidi kümnekesi mängima. Meil on väga vähe aega taastumiseks ning paljud mängijad on kaartidega väljas. Meeskond näitas iseloomu Infoneti vastu ja ma usun, et nad suudavad Sillamäe vastu 3 punkti koju jätta!»

Ründaja Ats Purje: «Viimane mäng andsime võidu käest ja kaotasime 3 tähtsat mängijat järgmiseks mänguks. Õnneks on meil lai koosseis ja pingilt tulevad kvaliteetsed mängijad asemele. Sillamäed ja igat järgmist mängu tuleb võita nii et kellelgi ei tekiks isegi lootus,et nad võivad meilt punkte võtta.»

Sillamäe Kalevi abitreener Vadim Dobiža: «Selles mängus on mõlemal võistkonnal oma ülesanded. Nii meil kui ka Kaljul on vaja punkte, et neid ülesandeid täita. Usun, tuleb väga põhimõtteline mäng, kus keegi ei anna mänguruumi mitte kellelegi ja kus pinge on peal kuni lõpuvileni.»

Mängija Deniss Tjapkin: «Tulemas on raske mäng, kus mõlemad võistkonnad tahavad võitu. Hooaeg on veel peal ja iga mäng võib mõjutada liigatabelit, mis on õiglane nii meie kui ka Kalju suhtes. Aga oma poolt me teeme kõik, et teenida võit ning saada kätte need kolm punkti.»