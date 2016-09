Ibrahimovici ja PSG tüli võttis ootamatu pöörde

Septembri alguses teatas Manchester Unitedi jalgpalliklubi ründaja Zlatan Ibrahimovic, et tema endine tööandja Pariisi Saint-Germain võlgneb talle raha. Nüüd kirjutab Prantsusmaa ajaleht L’Equipe, et tegelikult on võlgu hoopis Ibrahimovic.