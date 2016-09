Eesti korvpallikoondise mängujuht siirdub Kreekasse

Laane Facebooki lehel seisab, et lepingu kinnitamiseks on vaja läbida veel meditsiiniline ülevaatus.

Ethnikos jõudis mullu A2-liigas poolfinaali, kus jäädi Patrase Promitheasele. Suuri saavutusi sadamalinna klubil ette näidata pole.

23-aastase ja 179 cm pikkuse Laane esimene ametlik mäng peaks uue koduklubi särgis olema 8. oktoobril, kui kohtutakse kunagise suurklubi Ateena Panioniosega.

TTü korvpallimeeskond kirjutas oma Facebooki lehel, et pärast Laane ja Kristjan Kitsingu välismaale siirdumist pole meeskonnal kerge, aga nüüd otsitakse mõnda mängijat juurde. «Uue mängijaga peab läbirääkimisi klubi peatreener Rait Käbin, kelle sõnul on Kitsingu ja Laane kaotused mõjutanud meeskonda palju. Samas on klubil hea meel, et mehed riburadapidi välisklubidesse liiguvad,» seisis teates.