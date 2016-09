Kaur loodab head seeriat jätkata, Koitla pääseb lõpuks tõelise ralliauto rooli

Saaremaa ralli stardirivi avab 2014.aasta Saaremaa ralli võitja Timmu Kõrge, kellele seekord kaarti lugemas Kaido Kaubi. Meeste võistlusmasinaks MM Motorsport poolt ettevalmistatud Ford Fiesta R5. Numbri all 2 saavad lähte Kaspar Koitla – Andres Ots, kes Saaremaa ralliks on oma tavapärase Mitsubishi Lancer Evo IX vahetanud Škoda Fabia R5 masina vastu.

«Suur soov on olnud juba mitmeid aastaid proovida tõelist ralliautot. Siiani olen sõitnud nö tänavasõiduautost ümberehitatud autodega. Tänu headele toetajatele tekkis võimalus istuda tehases ehitatud Škoda Fabia R5 rooli. Masin jõuab meieni endise rallisõitja Toni Gardemeisteri kaudu, kelle meeskond TGS Worldwide masinaid võistlusteks rendib ning ka hooldusteenust pakub,» sõnas 2012.aastal Saaremaa ralli teisena lõpetanud Koitla enne eesootavat uut kogemust.

Kahe R5 masina võistluspaari järel saavad rajale tänavused Eesti meistrivõistluste absoluutarvestuse ja klassi N4 meistrid Egon Kaur – Silver Simm (Mitsubishi Lancer EVO IX).

«Lähme jätkame Saaremaal oma sõitu, mis tähendab seda, et kuigi rajal on palju kiireid konkurente ja autosid, siis kindlasti ei plaani me nende elu lihtsaks teha,» võttis möödunud aastase Saaremaa ralli võitja Egon Kaur eesootava kokku.

Numbri all 4 saab Saaremaal rajale N-rühma sõitja ja 2007.aasta Saaremaa ralli võitja Rainer Aus (Mitsubishi Lancer Evo IX), kellele kaarti lugemas Simo Koskinen. Kohe nende järel teevad tänavuse koduste meistrivõistluste esimese stardi 2015.aasta Eesti meistrivõistluste absoluutarvestuse ja klassi N4 meistrid Siim Plangi – Marek Sarapuu (Mitsubishi Lancer Evo X).

Absoluutarvestuses toovad sarnaselt Koitla – Otsale rajale Škoda Fabia R5 masina tänavused Eesti meistrivõistluste kaheveoliste kuni 1,6 liitrise mootoriga autode EMV3 klassi meistrid Miko Niinemäe – Martin Valter. Meeste jaoks on tegemist elu esimese ralliga neljaveolisel masinal.

«R5 masinaga start tehti võimalikuks minu teadmata ning avaldati mulle alles päev peale Tartu rallit. Siinkohal pean tänama kõiki toetajaid, kes on sel aastal oma panuse meie projekti andnud. Saime sel teisipäeval testida 50 km jagu ning enne rallit saame veel 50 km proovida. Minu ootused on hetkel teha oma asja nagu meile Martiniga meeldib öelda. Suuri eesmärke me ei sea, vaid proovime mõista auto olemust ning nautida, siis tuleb ka hea tulemus,» sõnas värske EMV3 klassi meister Niinemäe enne eesootavad 4WD masina debüüti.

Kaheveoliste kuni 1,6 liitrise mootoriga autode EMV3 arvestuses on Saaremaal startimas 17 võistluspaari. Klassi tänavust meistrit Miko Niinemäed on asendamas tema isa Mihkel Niinemäe, kes viimati startis Eesti meistrivõistlustel 2007.aasta Saaremaa rallil. Niinemäe seeniori võistlusmasinaks on Peugeot 208 R2 ning kaarti loeb talle Janno Siitan. Hooaja viimasel etapil on stardis ka tänavused DMACK Trophy karikasarja võitjad Gustav Kruuda – Ken Järveoja (Ford Fiesta R2). Meistrivõistluste esimest starti on tegemas Rainer Rohtmets (Citroen C2 R2 Max), kellele kaarti lugemas Alo Ivask.

Kuni kaheliitrise mootoriga kaheveoliste klassis EMV4 on Saaremaa ralliks registreerunud 26 võistluspaari, kelle hulgas ka tänavused meistrid Kristo Subi – Raido Subi (Honda Civic Type-R).

Kui klassi kuldmedalid on jagatud, siis klassi teiste medalikohtade saatus on veel lahtine ning nende nimel tuleb Saaremaa teedel kindlasti kõva heitlus.

Rahvusliku E-rühma klassis EMV5 (E9), kus sõidetakse 1,6 liitrise mootoriga kaheveoliste masinatega on veel tänavune meister selgumata ning meistritiitli võimalus on veel koguni kolmel võistluspaaril. Oma esikohta lähevad kaitsma klassi liidrid Gert-Kaup Kähr – Jan Pantalon (Honda Civic), kuid lihtne ei saa see neil olema, sest hooaja viimasele etapile on neile konkurentsi pakkuma tulnud 22 võistluspaari.

Rahvusliku rühma EMV 6 (E11) klassis, kus sõidetakse üle kaheliitrise mootoritega autodega on meistrivõistluste seitsmendale etapile klassi liidritena startimas Marko Ringenberg – Allar Heina (BMW M3). Klassi meistritiitel pole veel jagatud ning kindlasti üritavad hetkel teisel kohal olevad Madis Vanaselja – Jaanus Hõbemägi (BMW M3) veel ka oma võimalusi maksimaalselt ära kasutada. Nagu juba viimastel aastatel traditsiooniks saanud on Saaremaal kindlasti oma BMW M3ga kohal ka Ago Ahu – Kalle Ahu ja nii ka tänavu. Kokku on EMV6 klassis starti tulemas 24 võistluspaari.

Neljaveoliste rahvusliku klassi EMV7 (E12) autode arvestuses on veel meistritiitlile heitlema jäänud kolm võistluspaari – Aiko Aigro – Kermo Kärtmann (Mitsubishi Lancer Evo VI), Priit Koik – Uku Heldna (Mitsubishi Lancer Evo VII) ja Ranno Bundsen – Robert Loštšenikov (Mitsubishi Lancer Evo VIII). Kõik nad on kohal ka Saaremaal ning lisaks neile on 4WD rahvuslikus klassis startimas 16 võistluspaari.

Veoautode klassis EMV8 (E13) on lisaks tänavustele meistritele Taavi Niinemetsale – Esko Allikale (GAZ 51A) starti tulemas kümme võistluspaari. Kui klassi kuldmedalid on jagatud, siis klassi teistele medalitele on veel konkurentsis väga palju võistluspaare.

Saaremaa ralli start antakse traditsiooniliselt Kuressaare keskväljakul, kui reedel, 7. oktoobril kell 17.30 sõidab esimene võistlusauto stardipoodiumile. Reedel sõidetakse kolm katset, nende hulgas ka Kuressaare linnakatse. Laupäeval, 8. oktoobril sõidetakse rallil seitse kiiruskatset, teiste hulgas ka tänavuse ralli punktikatse SS9 Cramo (9,45km). Ühtekokku läbitakse kahe päeva jooksul 120,30 katsekilomeetrit.