Naiste jalgpallikoondise peatreeneriks saab Indrek Zelinski

Boanase leping lõppeb 30. novembril ning Zelinski asub ametisse 1. detsembril. Kaheksa aastat Eesti naiskonda juhendanud ning siinset naiste jalgpalli koordineerinud Boanas läheb tagasi kodumaale perekondlikel põhjustel. Uut tööd tal veel ei ole, ent pakkumisi olevat mitmeid.

«Kõige rohkem kahetsen seda, et ei saanud kaheksa aastaga eesti keelt selgeks. Naiskonna tulemusi vaadates võib ju öelda, et oleme läbi kukkunud, kuid tulemused ei olnud kunagi eesmärk number üks. Mind toodi siia, et arendada mängijaid ja naiste jalgpalli. Kaheksa aastaga saime tegelikult palju paremaks, kuid probleem on selles, et ka teised on arenenud,» kommenteeris Boanas lühidalt oma ametiaega.

Zelinksi, kellega sõlmiti 2+2 leping, on juba uue ametikoha tööülesannetega tutvust teinud. Kuigi A-koondis tema sõnul sel aastal enam ei kogune, mängivad selle aastanumbri sees valikmänge U17 ja U19 koondised. «Pikalt ma seda pakkumist ei kaalunud. Naiste jalgpalli arengus on suur töö ära tehtud, kuid koondise juhendamise teeb kindlasti raskeks see, et meil pole kõik täisprofessionaalid. Mingisuguseid mõõdetavaid eesmärke mulle seatud pole,» ütles Zelinski.