Ronaldo on käinud kümnetel ilulõikustel ja kasutab pidevalt Botoxit?

Arvatakse, et Ronaldo on viimase 13 aasta jooksul läbi teinud kümneid iluoperatsioone. Selle ala spetsialist Alex Karidis tõi The Suni veergudel välja, et suure tõenäosusega on mees lasknud ümber teha oma otsaesise, silmade ümbruse, huuled, hambad, juuksed, kulmud ja nina.

Karidise arvates tegeleb Ronaldo pidevalt oma näojoonte korrashoidmisega ning näiteks otsaesise ja silmade juures kasutab ta iga paari kuu järel Botoxit. Ka juuksepiiri ja kulmude sättimisega peab tegelema vähemalt korra aastas. Kõige kallimaks on Ronaldol ilmselt läinud oma hammaste korda saamine: arsti hinnangul võib lumivalge ja ideaalse hambumuse hinnaks olla umbes 20 000 naela.

Cristiano Ronaldo 2006. aastal / Scanpix

Cristiano Ronaldo tänavu septembris / Scanpix