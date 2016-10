Postimehe otsepilt: EMile pürgiv võrkpallikoondis võitis Läti vastu avageimi

«Ees ootab põhimõtteline vastasseis. Koondiste tasandil mängisime Lätiga viimati enam kui kolm aastat tagasi ja kõik meie omavahelised mängud on alati olnud ülitasavägised. Kindlasti saab see nii olema ka eesolevates matšides,» sõnas rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal.

Valiksarjas on meie lõunanaabritel olnud väga hea minek. Teises ringis võideti mõlemas matšis nii Horvaatiat kui Iisraeli, korra saadi ka jagu viimasel viiel EM-finaalturniiril mänginud Slovakkiast. Alagrupi esikoht ja otsepääse jäi lätlastel lõpuks vaid halvema geimide suhte taha. «Praeguses Läti koondises on mängijad, kes tahavad seal väga olla ja võitlevad igas olukorras lõpuni. Algavas seerias saab otsustavaks see, kes suudab säilitada külma pead ka rasketel hetkedel ja usub ning võitleb lõpuni,» lisas Toobal.

Euroopa meistrivõistlustele pääseb koondis, kes kogub kahe mängu summas rohkem punkte. 3:0 ja 3:1 edu annab võitjale kolm ja kaotajale null punkti, 3:2 edu võitjale kaks ja kaotajale ühe. Kui kahe mängu saldo on meeskondadel võrdne, selgitab edasipääseja 15 punktini mängitav kuldne geim.