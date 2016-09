Kogenud Uus-Meremaa treener: Eesti ragbipoistel on palju toorest talenti

Eesti võitis kevadel koduse 3. divisjoni turniiri ning pääses tunduvalt tugevamasse konkurentsi, kus nüüd tulebki kahe aasta jooksul mängida läbi Taani, Norra, Soome ja Ungari koondistega. Eesti koondise treenerite hinnangul on meil väga head võimalused oma vastaseid võita.

Eesti koondise uus abitreener Dent ütles, et tema ootused Eesti mängijate tasemest ja mänguoskustest ületati mitu korda, eriti kuna ragbi ei ole Eestis väga laialt levinud sport.

«Olen väga meeldivalt üllatunud poiste ragbioskuste kvaliteedi üle, poistel on palju toorest talenti, meie ülesanne ongi nüüd neist kvaliteediga mängijad vormida. Teine üllatusmoment oli näha kui kõrge on eestlaste tööeetika ning võime treenida – Käärikul peetud treeninglaagris olid Eesti poisid nagu masinad. Meeskonnal on võitja vaim, kuid nüüd peame treenima nagu võitjad ja mängima nagu võitjad,» selgitab Dent.

Abitreener lisab, et tema meelest oleme võimelised veelgi kõrgemal tasemel Euroopas võistlema. «Aga võtame ühe sammu korraga. Laupäeval tuleb meile vastaseks Ungari ning selle mängu peame võitma,» lisas Dent.

Casey Dent on mänginud professionaalset ragbit nii Uus-Meremaa kui Austraalia liigades. Treeneriametisse sattus Casey koos naisega Soome elama kolides.

Koondise kapten Kullar Veersalu kommenteeris, et koondise uus abitreener jättis kõigile mängijaile väga positiivse esmamulje – on selgelt näha, et ragbi tausta jagub mehel kuhjaga ning häid näpunäiteid tuli kõvasti.

Eesti ragbikoondis. / Scanpix

«Nii kõva treenerite duot pole eesti mängijatel kunagi olnud. See motiveerib mängijaid kõvasti ning kindlasti tõuseb sellest treeningute kvaliteet. Usun, et mida aeg edasi seda rohkem suudavad meie uued treenerid meestest välja võluda,» mainib Veersalu.

Eesti koondise peatreener Ray Dickson lisas omalt poolt, et abitreeneri lisamisega saame parema treeningukvaliteedi, sest ükski detail ei jää märkamata ning detailid on alati kõige olulisemad.

«Lisaks on Caseyl omad ideed, mis veelgi aitavad mehi oma kastist välja ning uutmoodi ragbit mängima. Aga lõpuks treenerid treenivad ja mängijad mängivad, kui need kaks poolt saavad õigesti kokku mängitud on tulemused võrratud. Minule on oluline, et väljakult tulles oleksime jätnud sada protsenti endast väljakule. See on juba võit iseenesest,» mainib Dickson.