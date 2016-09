Suur mäng: kas tulised lätlased ja paarsada eestlast jäävad sõbralikuks?

Täna algava Eesti - Läti EM-valikmängu eel tuleb tunnistada, et Eesti võrkpalli väikevennaks peetud Läti tundub tugevam kui viimastel aastatel. Selles valiktsüklis on nad paljude jaoks üllatavalt heas hoos olnud, lähedal oli ka oma alagrupi võitmine, mis oleks taganud otse finaalturniirile pääsu.

Õnn, tihedad sidemed ja suur tõehetk

Vollekoondise otsustavad EM-valikmängud lätlastega on põhimõtteline vastasseis kahe naabri vahel, kelle võrkpallielu on omavahel nii tihedalt läbi põimunud, et vahel on raske aru saada, kes kelle poolt on või peaks olema.