Kuidas Eesti volle väikevend järsku nii tugevaks on saanud?

Koduses Saja liigas on Eesti ja Läti klubide omavahelised jõujooned muutumatuna püsinud juba kümme aastat, just nii kaua pole lätlased ühisliigat võitnud. Ent praegune koondis on komplekteeritud nii, et mehed mängivad isuga ja teevad seda hästi.

Teises ringis võideti mõlemas matšis nii Horvaatiat kui ka Iisraeli, korra saadi ka jagu viimasel viiel EM-finaalturniiril mänginud Slovakkiast. Alagrupi esikoht ja otsepääse jäid lõpuks vaid halvema geimide suhte taha.

Lätile oleks EMile jõudmine kahtlemata erakordsem saavutus, sest viimati osaleti finaalturniiril 1995. aastal, mil koondise praegune peatreener Raimonds Vilde oli veel mängumees. Eelmisel aastal jäid lätlased eemale ülinapilt: nad jõudsid samuti viimasesse ringi, ent kaotasid siinsamas Jelgavas Türgile kuldses geimis.

Eesti koondise kapteni Kert Toobali sõnul on lätlaste tänavuse edu põhjuseks ühtsus. «Sel aastal on nad tõeline meeskond. Varem on toetutud rohkem isiksustele, aga seekord on treenerite poolt tehtud teadlikult selline valik. See, et nad jäid nii napilt alagrupis teiseks, on kvaliteedi märk. Kõik on meile tuttavad mehed ja tuleb põhimõtteline vastasseis ning tõsine spordipäev,» rääkis kapten enne tänast kohtumist.

Lätlased on pidevalt tugevdanud Eesti klubisid, nii ka sel hooajal, kui Eestis mängib neli Läti koondislast: Rakveres kogenud sidemängija Artis Caics, Tartus temporündaja Toms Vanags ja Pärnus nurgamees Toms Švanš ning diagonaal Edvarts Buivids.

Rünnakul on Lätil põhiraskust kandnud nurgaründaja Roman Sauss ja diagonaal Hermans Egleskalns. Heade tõstetega toidab neid Eesti vollesõprade vana tuttav Deniss Petrovs, kes karjääri jooksul esindanud ka Selver Tallinna värve. Caics on tema varumeheks.

Tänane mäng Jelgavas algab kell 17 ja Postimees näitab kohtumisest ka otsepilti.