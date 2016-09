Täna: Liverpool ja Klavan kohtuvad Swansea Cityga

Vaimsed probleemid lõid poksimaailmas kaardid segi

Profipoksis oodati Vladimir Klitško troonilt kukutamise järel, et üliraskekaalu ootavad ees huvitavad ajad. Klitškolt meistrivööd võtnud britt Tyson Fury on piisavalt värvikas sportlane, et alale tähelepanu tõmmata. Klitško ja Fury kordusmatšist pidi saama üks tänavuse spordiaasta tähtsündmusi, kuid nüüd on Fury juba kaks korda tiitlimatši edasi lükanud ja tänavu mehed kindlasti ringis vastamisi ei lähe. See olukord on võimalused kätte mänginud aga Anthony Joshuale, kellest on oodatud järgmiseks kümneks aastaks üliraskekaalu valitsejat.