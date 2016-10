Naljamees Kreek punasest kaardist: mina ei alustanud!

Ka esimese kollase sai ta samas geimis, meie 10:7 eduseisul, kui vaatas enda sõnul kohtunikule veidi kurjema pilguga otsa.

Kreek tunnistas, et hiljem vastasele öeldud krõbedamad sõnad tulid valel hetkel. «Heal hetkel ei tulnud see punane ja palju ma ise ei põe selliste asjade pärast, aga kui läheb niimoodi rappa, siis on valus ikka,» sõnas Kreek. Pärast punast said lätlased emotsiooni üles ja võitsid lõpuks neljanda geimi 25:22. Et Eesti oli enne seda 2:1 eduseisus, oleks 3:1 võit ja sealt saadud kolm punkti olnud väga vajalikud.

«Peale mängu on veel valusam. Aga too hetk.. ütleme nii, et ma ei jäänud vastastele võlgu. Otseselt ma ei surkinud, no mina ei alustanud!» põhjendas ta naerdes oma tegu, kui siinkirjutaja pinnis, mis ikkagi juhtus.

Kogenud mängumees tunnistas, et vastaste provokatsiooni ohvriks langemine pole õigustus. «Punase sain lõpuks ikka mina, järelikult ise olin rumal. Kui kollane all, siis ei maksa surkida. Aga oli, mis oli, peaasi, et ära võitsime.»

Kreek tõdes, et kuigi Jelgavas peetud mäng toimus täissaali lätlastest pealtvaataje ees, andsid paar-kolmsada Eesti fänni mängijatele korraliku lisajõu. «Mõnus, et inimesed võtsid vaevaks tulla. Loodan, et Tallinnasse tuleb 3000 pealtvaatajat,» lisas ta.