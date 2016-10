Täht videointervjuus: vana Eesti koondis hakkab tagasi tulema

Kuigi viiendas geimis tõi otsustavad punktid just Täht, siis tegelikult oli ka tema mängus keeruline hetk. «Raske on öelda, miks teise geimi alguses mäng ei sujunud. Võib-olla muutusin veidi liiga enesekindlaks. See on see sama vana joru, et kui esimene geim tuleb lihtsalt ära, siis ei tohi lasta lõdvemaks. Võib-olla alateadlikult hakkasin end liiga hästi tundma,» rääkis Täht. «Kaitse poole pealt võib öelda, et vana Eesti koondis on tagasi. Esimeses ja kolmandas geimis oli ka rünnakul vana Eesti tagasi.»

Nüüd seisab ees kordusmatš, mis toimub 9. oktooobril Tallinnas. Euroopa meistrivõistlustele pääseb koondis, kes kogub kahe mängu summas rohkem punkte. 3:0 ja 3:1 edu annab võitjale kolm ja kaotajale null punkti, 3:2 edu võitjale kaks ja kaotajale ühe. Kui kahe mängu saldo on meeskondadel võrdne, selgitab edasipääseja 15 punktini mängitav kuldne geim.