Sündmusterohke Malaisia GP võitis Ricciardo, Hamilton katkestas mootoriprobleemide tõttu

Enne võidusõitu:

Kui esirea haarasid taas Mercedesed, siis teiselt stardirealt saavad lähte Red Bulli mehed Max Verstappen ning Daniel Ricciardo. Ferrari piloodid Sebastian Vettel ja Kimi Räikkönen alustavad võidusõitu vastavalt viiendalt ja kuuendalt positsioonilt.

Koos Malaisia GPga jääb hooaja lõpuni veel kuus etappi. MM-tiitli arvestuses on seis lahtine – Rosbergil on punkte 273, Hamiltonil 265. Ka kolmanda koha suhtes pole midagi kindlat. Ricciardol on punkte enne tänast etappi 179, Vettelil 153, Räikkönenil 148.

«Viimased nädalad on mulle rasked olnud, sest Nico on pidevalt parem olnud, ent täna (eile –toim) oli auto suurepärane. Nautisin oma kiiret ringi ning oleksin tegelikult võinud kiireminigi sõita,» võttis Hamilton eilse kvalifikatsiooni kokku. Tema edu konkurentide ees oli mäekõrgune. Tiimikaaslane Rosberg kaotas talle 0,4 sekundit, Verstappen aga 0,57 sekundit.

«Lewise ring oli väga kiire. Tegin ise sõiduvea ning seetõttu ei suutnud tema ajale lähedale sõita. Pean nüüd teise stardipositsiooniga edasi elama ning see aasta on näidanud, et teine stardikoht ei tähenda seda, et võidusõitu poleks võimalik võita,» oli Rosberg optimistlik.