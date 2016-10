Foto: mäesuusatajast kaunitar viskas raamatu tarbeks riided seljast

Olümpiavõitja raamat kannab pealkirja «Strong Is the New Beautiful» ning raamat avaldatakse juba ülehomme. Sportliku poole pealt on 31-aastane Vonn tagasilöökidele vaatamata optimistlik ning vaatab tulevikuplaane tehes isegi kaugemale kui 2018. aasta taliolümpiamängud. Tema suur unistus on meestega koos võistelda.

«Tahaksin meestega võistelda olümpiale järgneval hooajal. Rahvusvahelisel Suusaliidul läheb aega, et sellele mõelda. Olümpiamängudeni suusatan kindlasti ning kui end hästi tunnen, siis veelgi kauem,» ütles Vonn, kes tunneb end praegu 100 protsenti tervelt.