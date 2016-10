Krugolovi väravat võrreldakse jalgpalliringkondades Roberto Carlose kuulsa väravaga, mille kaitsja lõi 1997. aastal Prantsusmaa vastu. Infonet jätkab hoolimata viigist 70 punktiga tabeli liidrina, Levadia on 69 punktiga teine. Nõmme Kaljul on 66 punkti, kuid nendel on üks mäng vähem peetud. Tallinna Flora on samuti 66 punkti, kuid tabelis on nemad neljandal real.

Kruglovi värav:

Carlose värav: