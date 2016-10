Võidukas Ogier astus suure sammu Soome legendide suunas

Korsikal võidutsenud on Ogieril kolm etappi enne hooaja lõppu liidrina 195 punkti ning Mikkelsenil teisena 127 silma. Arvestades, et punkte jagatakse ka rallide viimaste katsete eest, siis matemaatiliselt on võimalik Ogieri püüda veel ka 112 silmaga kolmandal kohal oleval Thierry Neuvillil.

«See on suurepärane tunne ja saime sellelt nädalavahetuselt just soovitu. See on minu esimene võit Korsikal. MM-sarja üldarvestuses on meie seis nüüd väga hea,» tunnistas Ogier ralliraadiole.

Ogieril on nüüd võimalik MM-tiitel kindlustada 13.-16. oktoobrini peetaval Hispaania rallil. Kui Ogier võidab tänavuse MM-tiitli, siis tõuseb ta neljakordseks maailmameistriks. Sarnase saavutuseni on omal ajal jõudnud legendaarsed soomlased Tommi Mäkinen ja Juha Kankunen. Rohkem tiitleid on ainult Sebastien Loebil, kes krooniti autorallis maailmameistriks 9 korda.