Halb märk: Konstantin Vassiljevit segab valikmängu eel vigastus

Veel eile andis Vassiljev klubi kodulehele intervjuu, kus märkis, et ees on ootamas raske mäng. Täna ei ole Vassiljevit aga algkoosseisus ega ka vahetusmängijate pingil. Klubi koduleht märgib, et tänases matšis on Vassiljevi asemel algkoosseisu edutatud Karol Mackiewicz.

Praeguseks on selge, et Vassiljevit segab kerge vigastus ja seetõttu teda täna koosseisus ei olegi. «Vassiljev andis meile enne mängu teada, et tal on kerge vigastus ja ta jätab seetõttu liigamängu vahele,» edastas Eesti Jalgpalli Liit.

Juba uuel nädalal on Vassiljevit hädasti vaja Eesti koondisel, kes võõrustab reedel MM-valikmängus Gibraltarit. Homsel koondise kogunemisel pidi Vassiljev kohal olema. «Koondisega liitub ta homme nagu varem planeeritud,» lisati veel.