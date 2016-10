Aivar Kuusmaa: panime Kalev/Cramo vastu oma ühtsuse maksma

«Olen rohkem optimist kui pessimist. Kuigi Kalevil ja Raplal on materjali poolelt vahe sees, siis meie trump on ühtsus ja füüsiline pool. Suutsime selle realiseerida. Kui me leiame ühe korvialuse mehe juurde, siis hakkame veel kõvasti kaarte segama. Loodame teisipäevaks asjad korda saada,» rääkis Rapla peatreener Aivar Kuusmaa pärast kohtumist.

Rapla koosseis oli täna üsna õhuke ja sisuliselt aeti läbi seitsme mängijaga, neljaks minutiks pääses platsile ka Karl-Johan Lips.

«Loodan, et leian noorematele teatud mängudes rohkem minuteid. Ma ei hakka ühtegi asja üle forsseerima, aga nad peavad ise selle mänguaja välja teenima. Usun siiki, et anname neile võimaluse. Lips sai ka täna mängu ja tegi minu arust oma vahetuse väga hästi ära. Ta ei teinud otseselt midagi kasulikku, aga teised said puhata,» leidis Kuusmaa.

Võitjate kasuks viskasid Domen Bratož 21, Martin Paasoja 16 ning Thomas van der Mars 15 ja Rasham Suarez 15 punkti. Kalev/Cramo resultatiivsemad olid Mark Tollefsen 23 ja Vitali Ljutõtš 13 silmaga.

Kalev/Cramo juhendaja Alar Varrak oli loomulikult pettunud. «Kalev/Cramol puuduvad vabandused. Kõigepealt tuleb Rapla ees müts maha võtta, sest nad tulid endast kõike andma ja seda mängu võitma. Tuleb väike kivi visata ka treenerite kapsaaeda, sest keskendusime liiga palju taktikale. Unustasime ära, et esmalt tuleb ise mängida ja alles siis taktikale mõelda,» lausus ta.

«Paljud meie puudujäägid on parandatavad. Iseasi, kas aega läheb üks päev, nädal või mitu nädalat. Samas osad asjad on tulnud väikese negatiivse üllatusena, mis vajavad pikemaajalist tööd. Need puudutavad pigem korvpalli ABC-d, mille paika sättimiseks läheb vaja individuaalset tööd. Kui me välismängijaid skautisime, siis need väga silma ei hakanudki: Aga kui mängija tahab ennast parandada, siis on ka neist võimalik lahti saada. Positiivne on ka see, et siit allapoole kukkuda on väga raske,» lisas Varrak.