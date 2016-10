Balotelli lõi taas värava, kuid teenis ka punase kaardi

Viimasel ajal on taas hästi hakanud minema Itaalia ründajal Mario Balotellil, kes teeb Prantsusmaa kõrgliigas tegusid Nice’i eest. Hoolimata sellest, et mees on nelja mänguga kirja saanud viis väravat, ei kutsunud Itaalia koondise peatreener Giampiero Ventura teda koondisesse.

Uue hingamise leidnud Mario Balotelli on imelises hoos

26-aastane Itaalia ründaja Mario Balotelli on viimastel aastatel juba paljude poolt maha kantud, kuid ründeäss on nüüd Prantsusmaa jalgpalliliigas tõestanud, et ta on leidnud uue hingamise.