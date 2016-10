Ülevaade: millise vormi pealt saabuvad Lillekülla Eesti jalgpallurid?

18-aastane Käit oli Fulhami U23 särgis kahel korral täpne meeskonna 3:1 võidumängus Middlesbrough U23 vastu. Käit viis Fulhami 15. minutil juhtima ning suurendas 37. minutil meeskonna edu juba kolmeväravaliseks. Mänguaega teenis ta 57 minutit, misjärel ta 3:0 eduseisul välja vahetati.

Sergei Zenjov ja Gabala (Aserbaidžaan) jäid Euroopa liigas 2:3 alla Mainzile (Saksamaa). Avapoolaja võitis Mainz 1:0, kuid kodumeeskond Gabala läks kohtumist 2:1 juhtima 62. minutil, mil oli täpne koondise ründaja Zenjov. Kohtumise lõpp kuulus kahjuks sakslastele, kes 68. ja 78. minuti väravatest mängu enda kasuks kallutasid. Koduses liigas alistas Gabala nädalavahetusel Qarabagi 2:0 ning suurendas oma edu tabeli tipus neljapunktiliseks. Zenjov sekkus liigakohtumises mängu vahetusest 62. minutil.

Sergei Zenjov (keskel) / Scanpix

Norra kõrgliigas alistasid Karol Mets ja Stavangeri Viking kodus 2:0 Kristiansandi Starti. Taijo Teniste ja Sogndal tegid väravateta viigi Bergeni Branniga. Nii Mets kui Teniste olid väljakul kogu kohtumise. Omavahel läksid vastamisi Rosenborg – Vålerenga, millest väljus 3:1 võitjana Rosenborg. Pavel Londak veetis kohtumise Rosenborgi vahetusmeestepingil, vigastatud Enar Jääger Vålerengat jätkuvalt aidata ei saa. Rosenborg on liiga liider 65 punktiga, vahe teisel kohal oleva Branniga on lausa 20 punkti. Viking on 37 punktiga seitsmes, Sogndal 35-ga üheksas. Vålerengal on koos 30 punkti, mis annavad 16 meeskonnaga liigas hetkel 11. koha.

Rootsi meistrivõistlustel aitas meeskonna algkoosseisu kuulunud Henri Anier Kalmari 4:2 võiduni Göteborgi IFK vastu. Andreas Vaikla koduklubi Norrköpingut tabas aga tõeline krahh, kui võõrsil jäädi 0:6 alla Solna AIK-le. Väravavaht Vaikla veetis terve kohtumise varumeestepingil. Norrköping on tabelis teisel kohal, kui Malmöst jäädakse maha nelja punktiga. Kalmar tõusis võiduga viiendaks.

Tšehhi kõrgliigas mängis Siim Luts 90 minutit ning aitas Bohemians 1905 võiduni Jihlava Vysocina vastu, kui vastane alistati võõrsil tulemusega 2:0. Võiduga tõusis Bohemians tabelis kuuendaks.

Soomes käis väravavaht Mihkel Aksalu Seinäjoki JK särgis väljakul kahel korral, korjas oma väravast välja vaid ühe palli ja aitas meeskonna kahe võiduni. Esmalt alistati nädala keskel 1:0 Kuopio, seejärel oldi nädalavahetusel võõrsil 3:1 paremad Kemist. Tabelis tõusis SJK kolmandaks.

Poola kõrgliigas jäid Ken Kallaste ja Kielce Korona võõrsil suurelt alla Krakowi Cracoviale, kui tunnistati vastaste 6:0 paremust. Kaotus langetas Korona tabelis kaheksandaks, kuid liider on jätkuvalt Konstantin Vassiljevi koduklubi Bialystoki Jagiellonia, kes tegi viimati 0:0 viigi Szczecin Pogoniga. Vassiljev kohtumisest osa ei võtnud.

Ken Kallaste Kielce Korona särgis. / Kielce Korona/Facebook

Inglismaa Premier League’is alistas Liverpool võõrsil 2:1 Swansea City. Koondise kapten Ragnar Klavan seekord mänguaega ei teeninud. Võiduga tõusis Liverpool tabelis Manchester City, Tottenhami ja Arsenali järel neljandaks. Mänguajata jäi ka Henrik Ojamaa, kui tema koduklubi Go Ahead Eagles (GAE) Hollandi kõrgliigas Excelsiori 3:0 alistas. Võiduga tõusis GAE tabelis kaheksandaks. Valgevenes oli tabeliliider Barõssavi BATE kodus 4:1 üle Minski Islatšist, kuid Artur Pikk varumeestepingil mängu ei sekkunud.