Idanaabrid alustasid: kõlas superliiga avagong

Vene superliiga positsiooni see ei mõjutanud, seda loetakse endiselt tugevuselt esimeseks, teiseks või kolmandaks – kuidas kunagi, väga tugevad on ka Itaalia ja Poola tippliiga klubid.

Tiitlit kaitseb Kaasani Zeniit, mille juhtohjad on Venemaa koondise senine peatreeneri Vladimir Alekno kätes, võtmemängijateks Poola passiga kuubalane Wilfredo Leon ja USA koondislane Matthew Anderson. Koondise tasemel on ka Zeniidi mõlemad sidemängijad, ent stabiilset ettetõstjat Alekno olümpiaks välja õpetada ei suutnudki. Peatreenerina ta enam ei jätka, küll aga teatas äsja valmisolekut noori treenereid abistada. Tänuväärne teadaandmine.

Superliigasse kerkis Leningradi oblasti Dünamo. Linna esindusmeeskond oli aastakümneid Avtomobilist, hakkas aga pärast klubi eestvedaja ja peatreeneri Vjatšeslav Platonovi surma (1995) aegamisi ära vajuma ja on pidama jäänud Venemaa kolmandasse divisjoni. Dünamo alustas ühe võidu ja kaotusega. Venemaa paljukordne meister Belgorodi Belogorje aga on saanud kaks kaotust, mis tumestab kindlasti klubi omaniku ja vahetevahel ka peatreeneri Gennadi Šipulini meeleolu. Šipulin on kärme treenereid välja vahetama, seekord oleks põhjust vaadata suurde peeglisse. Seda muidugi ei juhtu.

Kahe Dünamo, Moskva ja Krasnodari meeskonnaga klaaris edukalt (kaks võitu) arveid Kemerovo Kuzbass, kus väejuhiks Soome meeskonna pealik Tuomas Sammelvuo. Soomlane mängis superliigas aastaid, ta võeti kiiresti omaks. Nüüd oodatakse temalt tõusu superliiga tugevamasse poolde. Kuzbassis on mitu tippmängijat, kes nimekamates klubides piisavalt mängida pole saanud ja nüüd end täiel määral avada saavad. Noor Viktor Poletajev on hetkel koguni superliiga resultatiivseim. Tõenäoliselt pääseb ta Venemaa koondise kandidaatide hulgast peagi tegijate hulka, kuigi konkurents diagonaali kohale on väga suur. Vene vapiga särki kannavad väga tugevad mehed, aga meeskond kui tervik tugevneb alles siis, kui eilsed juuniorid suurema usalduse pälvivad.