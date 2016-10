Tyson Fury teatas roppuste saatel karjääri lõpetamisest, kolm tundi hiljem muutis ta meelt

3. oktoober 2016 18:15

Poksi üliraskekaalu WBA, WBO ja IBO maailmameister Tyson Fury teatas Twitteri vahendusel, et tema karjäär on läbi. Kolm tundi hiljem ütles ta aga, et tegi nalja.

«Poksimaailm on kõige haledam asi, milles ma kunagi olen osalenud – see kõik on hunnik si*ta. Ma olen parim ning ühtlasi lõpetan oma karjääri,» kirjutas Fury Twitterisse. Eile postitas ta Twitterisse pildi, mis tekitas tema olukorra kohta veelgi rohkem segadust. Britt oli võtnud kaadri filmist «Scarface» ja asendanud seal Al Pacino poolt mängitud Tony Montana näo enda omaga. Mehe ees laual hunnikus kokaiini. Tegu oli poksija vastusega ESPNile. Nimelt väitis väljaanne, et Fury andis 22. septembril dopinguproovi, mis näitas kokaiini tarvitamise jälgi. Fury loobus kahel korral kordusmatšist ukrainlase Vladimir Klitškoga. Furyl oli aega oma teistkordset loobumist poksiorganisatsioonidele põhjendada kuni 5. oktoobrini. Kui tema esitatud dokumendid oleksid organisatsioonide juhtidele sobinud, saanuks ta tiitlimatši pidamiseks 180 päeva pikendust. Varasemalt on Fury treenerist onu Peter Fury öelnud, et poksijal on praegu rasked ajad, kuid ta naaseb tuleval aastal ringi. Kolm tundi pärast karjääri lõpetava avalduse tegemist postitas Fury Twitterisse, et tegi vaid nalja. «Hahaha, arvate, et saate mustlaskuningast nii lihtsalt lahti? Ma olen siin, et jääda. Nii pea, kui end paremini tunnen, kaitsen oma tiitleid.»

Boxing is the saddest thing I ever took part in, all a pile of shit, I'm the greatest, & I'm also retired, so go suck a dick, happy days. — TYSONMONTANA (@Tyson_Fury) October 3, 2016

Hahahaha u think you will get rid of the GYPSYKING that easy!!! I'm here to stay. #TheGreatest just shows u what the Medea are like. Tut tut — TYSONMONTANA (@Tyson_Fury) October 3, 2016