Milline on trenni mõju sinu tervisele?

Organismi valmisolekut aktiivseteks treeninguteks saab kontrollida spordi- ja laboriarstide poolt koostatud Tervisesportlase paketi abil. Perioodiline kontroll on oluline aktiivsele tervisesportlasele, kes aina paremaid tulemusi jahib. Kindlasti peaks oma tervist laskma kontrollida ka need, kes seni on olnud kehaliselt väheaktiivsed, aga on otsustanud sportimisega algust teha.

Tervisesportlase pakett koosneb 12 analüüsist, mis annavad hea pildi tervislikust seisundist. Millised on levinuimad probleemid, millele analüüside abil on sportijal võimalik jälile jõuda?

Jooksjatel on tihti mureks rauapuudus, mis mõjutab ka hemoglobiini. Madal hemoglobiin omakorda tähendab seda, et väsimus tekib kiiremini ja energiat tundub joostes vähem olevat. Kui hemogramm või raua taset näitava ferritiini vereanalüüs sellele probleemile peaks viitama, võiks vähese puuduse kõrval lisada menüüsse rauarikkaid toite, olulise puuduse korral kaaluda täiendavate preparaatide tarvitamist. Hea on teada, et sportivatel naistel ja meestel võiks rauatagavara tase olla vähemalt üle 50μg/l.

Kui neerumarker kreatiini kinaas ja maksanäitaja ASAT on normist kõrgemad, siis on sageli põhjus lihaste ülekoormuses – see on tihti jõusaaliharrastajate probleem. Ülekoormusest aitab jagu saada piisav taastumine, st puhkepäevad treeningute vahel või väiksema koormuse ehk aeglase pulsiga aeroobsed treeningud.

Organismis olev vitamiin D on sportijatele eriti oluline, mõjutades koordinatsiooni, lihasjõudlust ja sooritusvõimet. Meie laiuskraadil on tavapärane D-vitamiini puudus, aga liiga kõrge taseme puhul on samad vaevused nagu vitamiin D puuduse korral - esineb sagedamini lihaspõletikke, sporditulemused ei parane ja probleeme on taastumisega.

Tervisesportlase paketis on veel mitmeid näitajaid, mida jälgida. Näiteks veresuhkur, mis on organismi peamine energiaallikas. Kõrge veresuhkru tase võib viidata suhkruhaigusele, aga madal sellele, et toiduga saadud süsivesikute kogus ei ole kehaliseks koormuseks piisav. CRP aitab avastada lihaspõletikke. Soovitav on mõõta verest lihaskrampide valmidust põhjustavate kaltsiumi, magneesiumi taset. Kõigi 12 analüüsi tulemuste tõlgendamiseks on hea mõte lisaks tellida laboriarsti konsultatsioon. Vajadusel võib tulemused edastada oma treenerile või toitumisspetsialistile, kes saavad sellest sisendit treening- ja toitumiskava koostamiseks.

SYNLABi Tervisesportlase paketti saab tellida otse ja mugavalt erapatsiendiportaalist MINU.SYNLAB.EE või SYNLABi laboritest ja verevõtupunktidest üle Eesti. Vereproovi saab anda ilma eelregistreerimiseta ja vastused saab kuni 3 tööpäeva jooksul.