Reim: vaja on väljakul mängijaid, kes on tõesti valmis kodumaa eest surema

«Peame nüüd järgmiste päevadega taktika paika saama. Mängijatele on vaja edasi anda plaan, mida tahame väljakul näha,» rääkis Reim koondise kogunemisel. «Praeguses seisus saavad paljud koondislased koduklubides palju mänguaega. See on kindlasti positiivne. Seega on oluline mõne mehe puhul värskuse tagasi saamine. Nende paari päevaga ei ole võimalik kedagi järsku supervormi viia.»

Reim tõdes, et esmatähtis on positiivse õhkkonna loomine ja mängijate silmadesse sära toomine. «Kui ei ole head emotsiooni, siis asjad ei tööta. Motivatsiooni on vaja. Vaja on väljakul mängijaid, kes on tõesti valmis kodumaa eest surema,» tõdes peatreener, et eelkõige tuleb üles kloppida meeskonna võitlusvaim.

Reedese kohtumise eel on paaril mängijal ka tervisega probleeme, kuid kellegi osalemine valikmängus ei ole praeguse seisuga välistatud. Lisaks Konstantin Vassiljevile on probleeme ka Ats Purjel ja Sergei Mošnikovil.

«Kui mõni mängija ei ole tõesti reedel 100 protsenti valmis mängima, siis võib juhtuda, et hoidame teda esmaspäevaseks matšiks Kreekaga,» märkis Reim.