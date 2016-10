Legendaarne korvpallietendus naaseb 15-aastase vaheaja järel Eestisse

Harlem Globetrotters käis viimati Eestis 15 aastat tagasi. Harlem Globetrotters pakub huvilistele meelelahutust, mis hõlmab endas korvpallikäsitlusoskuseid, mida on pakutud publikule juba viimased 90 aastat. Nende ajalugu on olnud kirju ning nad on esinenud 122 riigis kuuel erineval kontinendil.

Harlem Globetrotters loodi Chicagos 1920. aastatel sootuks teise nime all, et tutvustada USAs olevat ööklubi. Alles 1941. aastal võeti suund pakkuda vaatajatele meelelahutuslikku programmi. Show's on osalenud ka maailma suurimad korvpallistaarid, kes on olnud osa Globetrottersi tiimist, paljudele on kindlasti teada nimed Wilt Chamberlain ja Connie Hawkins. Kusjuures ka esimene mustanahaline mängija NBAs tuli just Harlem Globetrottersist, kui New York Knikcs ostis endale Nat Clifftoni mängijaõigused.