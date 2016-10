Häkkerid paljastasid järjekordse nimekirja dopinguainete tarvitajatest

Brownlee on juba varasemalt tunnistanud, et kasutas dopinguainet 2013. aastal kui ronis Kilimanjarole. Ta tarvitas atsetasoolamiidi, mida võetakse mäehaiguse vastu. «Mul ei ole midagi karta, kui see tuleb välja, siis see tuleb välja,» sõnas britt.

Kokku avaldati 19 sportlase nimed. Arstliku erandiga on dopinguaineid tarvitanud veel Juan Ignacio Gilardi (Argentiina), Emily Seebohm (Austraalia), Diego Hypolito (Brasiilia), Rob Gibson (Kanada), Oscar Mosquera (Kolumbia), Melanie Peeifer (Saksamaa), Fabien Gilot (Prantsusmaa), Ai Fukuhara (Jaapan), Masahi Ebinuma (Jaapan), Rie Kaneto (Jaapan), Mahe Drysdale (Uus-Meremaa), Peter Burling (Uus-Meremaa), Emma Johansson (Rootsi), Peder Fredricson (Rootsi), Stefany Menfoza (Venetsueela), Lawrence Andrew Brittain (Lõuna-Aafrika Vabariik), Brian Baker (USA), Monica Aksamit (USA), Rajeev Ram (USA).