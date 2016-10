Käsipalli otsepilt: Viimsi alistas vooru keskses kohtumises Viljandi

6.10 kell 19:00. Viimsi/Tööriistamarket - Viljandi HC (Viimsi Keskkool; ülekanne Postimehes)

Hooaega kolme võiduga alustanud Viimsi/Tööriistamarket sai eelmises voorus 18-väravalise paki Põlva Servitilt. «Olime Põlvas hõreda võistkonnaga. Rünnakul ei jätkunud jõudu ja Serviti sai oma trumbid ehk kiired ja poolkiired rünnakud ära kasutada,» selgitas Viimsi loots Ain Pinnonen, kuid uskus, et Viljandi vastu suudavad tema hoolealused teisest puust esituse teha.

«Esiteks peaksime Viljandi vastu parema võistkonna kokku,» sõnas ta. «Kõik algab ikka kaitsest ja ehk saame ise ka parema kaitse toel mõne kiirrünnaku teha. Sel juhul suudame viljandlastega korraliku lahingu maha pidada.»

Viljandi peatreeneri Marko Koksi sõnul on tema hoolealuste vorm tõusuteel. Eelmisel nädalal alistati kaheksa väravaga HC Kehra/Horizon Pulp&Paper. «Mängupilt on paranenud ja füüsiline pool pole meeskonnal ka kõige kehvem.»

Koks rõõmustas, et suure tõenäosusega saab neljapäeval kaasa teha ka vigastusest taastunud meeskonna liider Kristo Voika. «Ise ta tahtis juba pühapäevases Balti liiga mängus platsile joosta, aga hoidsime veel teda. Eks neljapäeval enne mängu langetame tema kasutamise osas lõpliku otsuse.»

6.10 kell 19.00. SK Tapa - HC Tallas (Tapa Spordikeskus)

Tapal ja Tallasel on käimasoleval hooajal võit juba kirjas. Mõlemad on suutnud jagu saada Arukülast. Kui Tapa sai kolmandas voorus üheväravalise võidu, siis Tallas suutis eelmisel nädalal viigilise avapoolaja järel võttis 34:24 võidu.

«Eks meeskonnal olid võidupinged sees, aga nüüd on need läinud,» sõnas meistriliiga debütandi Tallase peatreener Jüri Lepp. «Esimene poolaeg oli Aruküla vastu ikka väga nõrk, aga kui pinged maha läksid, siis suutsime hästi mängida. Oleme pingelisi mänge meistriliigas veel vähe mänginud.»

Tapa loots Elmu Koppelmann loodab kodusaalis võiduarvet kasvatada. «Kui vastane on selline, kellega annab mängida, siis läheme loomulikult võidu peale välja. Eelmisel nädalal tegime trenni. Mängijad on terved ja kaitseväest saavad ka mehed appi tulla, nii et oleme võitluslikult meelestatud.»