Vettel palus Rosbergilt vabandust

«Sebastian helistas mulle ning palus vabandust, kena temast. Ma ei saa küll kaotatud punkte tagasi, kuid sellist asja on ikka tore kuulda,» rääkis Rosberg. «Ma tegin hea stardi, olin Lewisest (Hamiltonist – toim) väljas pool ning ühtäkki tundsin, et mulle sõideti tagant otsa ning tegin spinni. Olin üllatanud, et auto terveks jäi.»

«Punktide mõttes oli minu jaoks hea nädalavahetus. Kuigi ma ei tahtnud neid punkte niimoodi saada,» viitas Rosberg meeskonnakaaslase Hamiltoni liidripositsioonilt katkestamisele. «Olen Lewise olukorras olnud ning saan temast väga hästi aru. See on kohutav, kui väärid võidusõidu võitmist, ent tehnika veab sind alt. Ta on kindlasti väga-väga pettunud,» jätkas Rosberg, kes juhib viis etappi enne hooaja lõppu MM-sarja Hamiltoni ees 23 punktiga.