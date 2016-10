Fotod: skandaalne Lochte palub peagi Playboy modellilt kätt

Lochte, kes tuli suvel Rios USA teatenelikuga 4x200 meetri vabaltujumises kullale, teatas, et palub peagi oma kallima Kayla Rae Reidi kätt. «Mu pere on minult küsinud, kas ma seda liiga vara ei tee. Kuid kas armastust on võimalik ajaliselt määratleda? Mõistsin, et tema on see õige, pärast seda, kui ta kogu selle jama juures minu selja taha jäi,» ütles Lochte, kes Rio olümpial teenis medalivõidust rohkem tähelepanu kurikuulsa bensiinijaamaskandaaliga.

Paar tutvus 22. jaanuaril ühes Hollywoodi ööklubis. Lochte sõnul kõndisid nad teineteisest VIP ruumis mööda ning ta üritas Reidiga ka juttu teha, ent nende sõbrad tõmbasid neid koheselt eemale. Hiljem kirjutas Lochte Reidile Instagrammis. «Esimesest hetkest saadik tekkis meil klikk. Seepärast teangi, et võin temalt kätt paluda. Teda ei huvita minu kuulsus, ta tahab vaid, et oleksin õnnelik.»