See tähendab, et tänavu Austraalia lahtistel meldooniumiga vahele jäänud tennisist võib võistelda alates tuleva aasta 26. aprillist.

«Väga hea, et karistust vähendati. Kõik sõltub nüüd Šarapovast endast, kas ta suudab oma endise taseme taastada. Meie tahame, et ta võidaks Venemaale järgmisel olümpial kuldmedali,» kommenteeris Venemaa tennisejuht Šamil Tarpištšev CASi otsust.

«Märtsis oli mu karjääri üks raskemaid hetki, kui kuulsin enda võistluskeelust. Samas täna on jällegi tegemist õnneliku päevaga, sest sain teada, et naasen tenniseväljakutele aprillis. Tunnen, et minult võeti ära miski, mida ma armastan. Nüüd tunnen end väga hästi, et sain selle tagasi,» kirjutas Šarapova pärast otsuse avalikuks tegemist sotsiaalmeediasse.

«Tennis on minu kirg ning olen seda igatsenud. Õppisin juhtunust palju ning loodan, et seda tegi ka rahvusvaheline tenniseliit. Teised alaliidud suutsid palju paremini oma sportlaseid meldooniumi keelustamisest informeerida, loodetavasti suudab tenniseliit neilt õppida,» jätkas venelanna.

Enne otsust:

Viiekordne suure slämmi võitja sai Rahvusvaheliselt Tenniseliidult tänavu Austraalia lahtistel meldooniumi kasutamise eest kahe aasta pikkuse võistluskeelu. 29-aastane Šarapova väitis, et on terviseprobleemide tõttu ravimit tarvitanud alates 2006. aastast.

Meldoonium lisati keelatud ainete nimekirja 2016. aasta 1. jaanuarist. Šarapova on öelnud, et ei kasutanud ainet oma tulemuste parandamiseks. Rahvusvahelise Tenniseliidu otsuse kaebas ta spordikohtusse 9. juunil, lootuses, et see vaadatakse olümpia alguseks üle.

Augustis rääkis Venemaa Tenniseliidu juht Šamil Tarpištšev võimalusest, et Šarapova kaheaastane võistluskeeld lühendatakse ning naine saab taas tennist mängida tuleva aasta jaanuarist.