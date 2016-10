See tähendab, et tänavu Austraalia lahtistel meldooniumiga vahele jäänud tennisist võib võistelda alates tuleva aasta 26. aprillist.

Enne otsust:

Viiekordne suure slämmi võitja sai Rahvusvaheliselt Tenniseliidult tänavu Austraalia lahtistel meldooniumi kasutamise eest kahe aasta pikkuse võistluskeelu. 29-aastane Šarapova väitis, et on terviseprobleemide tõttu ravimit tarvitanud alates 2006. aastast.

Meldoonium lisati keelatud ainete nimekirja 2016. aasta 1. jaanuarist. Šarapova on öelnud, et ei kasutanud ainet oma tulemuste parandamiseks. Rahvusvahelise Tenniseliidu otsuse kaebas ta spordikohtusse 9. juunil, lootuses, et see vaadatakse olümpia alguseks üle.

Augustis rääkis Venemaa Tenniseliidu juht Šamil Tarpištšev võimalusest, et Šarapova kaheaastane võistluskeeld lühendatakse ning naine saab taas tennist mängida tuleva aasta jaanuarist.