Tartu leegionär: inglise keele tase on siin oodatust palju parem

Muuhulgas märkis Jois usutluses, et Tartu elu-olu on talle igati sümpaatse mulje jätnud. «Siiani on kõik olnud väga sõbralikud, inglise keele tase on palju parem kui ma arvasin, et see olla võib, ilm ei ole ka liiga halb olnud, veel… Ei, väga äge on olnud. Kõik mehed on väga toredad ja treenerid on ka väga lahedad tüübid,» ütles 203 cm pikkune ääremängija.

Platsil pole ta seni kõige säravamaid esitusi teinud ja seda tunnistab ka Jois ise. «Ma arvan, et praegu on mul rünnakul raske oma rolli leida. See on imelik, sest ma olen harjunud individuaalset tüüpi korvpalliga, mis on küll ikkagi korvpall, aga küllalt erinev. Ma arvan, et suudan meeskonnale rünnaku mõttes anda hoopis rohkem, kui seni näha, olgu see siis kaaslaste söötudega leidmise või ise punktitoomise mõttes. Hoolimata sellest, mida teen rünnakul, ma tean, et suudan ikka oma ära teha kaitses ja lauapallides,» jäi ta lootusrikkaks.

