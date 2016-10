IAAF nurjas Isinbajeva suurejoonelise plaani

«Mul oli suurejooneline plaan. Mõtlesin, et panen pikale karjäärile Rios võiduka punkti ja toon pärast seda kokku absoluutselt kõik inimesed, kes mind aidanud ja toetanud on. Perekond, sõbrad, treenerid, massöörid, füsioterapeudid, agendid ja mänedžerid. Kogu seltskond oleks kokku saanud, kelleta ma poleks Jelena Isinbajeva. Oleks saanud suure paadi rentida ja kas Volga jõel või Vahemeres ujuda...» tunnistas kahekordne olümpiavõitja.

«See plaan andis mulle enne olümpiat kuhjaga lisamotivatsiooni. Et suurt paati rentida ja korralikku puhkust organiseerida, oli vaja raha koguda. Aga pärast seda, kui sain teada, et mind ei lubata Riosse, pole mu tuju enam kordagi sama hea olnud. Lootused kustusid. Tahan siiski enda jaoks kalleid inimesi tänada. Ma pole kruiisi ideed täiesti maha matnud, aga selge on see, et nii suures mahus see enam toimuda ei saa,» lisas Isinbajeva.

Isinbajevat ei lubatud Rio olümpiamängudele osalema, sest kogu Venemaa kergejõustikukoondis eemaldati olümpialaste nimekirjast seoses avalikuks tulnud riigisisese dopinguprogrammi tõttu. Erand tehti vaid kaugushüppajale Darja Klišinale, kes tõestas, et on süsteemiväline sportlane.