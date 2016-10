Tallinnas võistlevad maailma tugevaimad mehed

Veteranide jõutõstmise MM toimub 03. - 08. oktoobril Tallinnas Radisson Meriton Conference & Spa Hotellis (Padiski mnt 4). Sissepääs on tasuta.

Võistluse korraldaja ja Eesti Jõutõsteliidu presidendi Kaido Leesmann-i sõnul on jõutõstmise veteranide MM tõeline spordipidu ja ala jaoks oluline iga aastane tippsündmus. «Kuigi tegemist on veteranide maailmameistrivõistlustega, siis sportlikus mõttes on tegemist väga kõrgetasemelise võistlusega. Jõutõstmine on spordiala, kus paljud sportlased jõuavad oma parimate tulemusteni suhteliselt kõrges vanuses. Ei ole harvad juhused, kui rekordeid purustavad sportlased kellel vanust juba ligi 50 aastat,» rääkis Leesmann

«Nii on ka Tallinnas toimuval MM-il kaasa löömas mitmeid maailmanimesid ja võistluse saab olema kõrgest rahvusvahelisest klassist. Käesolev MM on kindlasti üks suurimaid jõutõstmise võistlusi, mis Tallinnas kunagi on toimunud. Võistlusel osalevate sportlaste ja saabunud taustajõududega koos on võistlusel osalejaid kokku enam kui 500. Võistluse olulisust jõutõstmise rahvusvahelises kalendris kinnitab see, et Eestis on võistlust jälgimas ka Rahvusvahelise Jõutõsteliidu president Gaston Parage. Võistluse avamisel osales ka Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa,» lisas ta.