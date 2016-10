Skandaalse poksiässa sõber: Fury ei pruugi elada isegi 30-aastaseks

«Tyson teeb praegu otsuseid, mille jaoks pole ta vaimselt korras. Ta on vaimselt ebastabiilne. Peame ta poksiringi tagasi aitama. Kui temalt poks ära võtta, siis ma ei usu, et ta näeb oma 30. sünnipäeva,» rääkis ka ise profipoksi tipus olev Saunders BBC-le.

Saundersi soovide täitumine on kahtlane, sest kokaiiniga vahele jäämise tõttu ähvardab 28-aastast Furyt kolme tiitlivöö (WBO, WBA ja IBO) äravõtmine ja võistluskeeld. Furyle sai saatuslikuks 22. septembril antud uriiniproov, millest leiti reedel kokaiini kasutamise jälgi. Nüüd on Furyl võimalus nõuda B-proovi avamist.

Uudise järel otsustas Fury postitada sotsiaalmeediasse foto, kus tema ees on kuhjaga kokaiini. Fury loobus hiljuti kordusmatšist Vladimir Klitškoga ning seejärel räägiti tema halvast vaimsest tervisest. ESPN aga teatas, et britt võis matšist loobuda just positiivse dopinguproovi tõttu.

Fury leerist ei ole seni mingeid selgitusi olukorrale tulnud. Ainsana postitaski poksija ise Twitterisse pildi, mis külvas veelgi rohkem segadust. Britt on võtnud kaadri filmist «Scarface» ja asendanud seal Al Pacino mängitud Tony Montana näo enda omaga. Mehe ees laual on kokaiinihunnik.

Eile teatas poksi üliraskekaalu valitseja aga karjääri lõpetamisest, et siis paar tundi hiljem väita, et tegi nalja.

«Poksimaailm on kõige haledam asi, milles ma kunagi olen osalenud – see kõik on hunnik s*tta. Ma olen parim ning ühtlasi lõpetan oma karjääri,» kirjutas Fury eile pärastlõunal Twitterisse.

Kolm tundi pärast skandaalse avalduse tegemist postitas Fury samasse sotsiaalmeediakanalisse teate, et tegi vaid nalja. «Hahaa, arvate, et saate Mustlaskuningast (Fury hüüdnimi – toim) nii lihtsalt lahti? Ma olen siin, et jääda. Nii pea, kui end paremini tunnen, kaitsen oma tiitleid.»