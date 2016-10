Obama: olümpialinnade valimised on sama kallutatud kui FIFA otsused

Obama toetas 2009. aastal oma kodulinna Chicago püüdlusi saada 2016. aasta olümpialinnaks, aga USA suurlinn langes Kopenhaagenis toimunud valmistel välja juba esimeses hääletusvoorus. Lõpuks sai korraldusõiguse endale Rio de Janeiro.

«Kõik uskusid, et kui ma sinna kohale lähen, on meil suur võimalus olümpia endale saada. Tagantjärele oleme ilmselt kõik aru saanud, et Rahvusvahelise olümpiakomitee otsused on sarnased FIFA omadele - pisut kallutatud,» rääkis ta AFP vahendusel.

Lisaks märkis Obama, et tema poliitilised oponendid Vabariiklaste parteist olid läbikukkumise üle õnnelikud, sest just Obama oli Chicago püüdluste üks suuremaid toetajaid.