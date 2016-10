Malaisia etapil vahistati üheksa kummaliselt käitunud fänni

Portaal f1today.net kirjutas, et Malaisia etapi järel, mille võitis Austraalia sõitja Daniel Ricciardo, otsustasid üheksa mehe kaasmaalasest fänni tähistada suurt sündmust omapäraste võtetega. Nimelt jäid vormelisõbrad kaamerate ette sellega, et jõid õlut oma jalanõudest, imiteerides niimoodi Ricciardot, kes samuti poodiumil võidušampust otse oma jalanõust kummutas. Austraalia fännidel olid samal ajal seljas Malaisia lipuvärvides ujumisriided ja kohalikud ametivõimud otsustasid, et selline käitumine pole sugugi sobilik.

Sepangi ringraja tegevdirektor Datuk Razlan Razali kommenteeris juhtunut järgnevalt: «See näitab meie kui Malaisia inimeste suunas äärmist austuse puudumist. See on rumal käitumine välismaalastelt, kellel pole mingisugust aimu kultuuride tundlikkusest ega austusest. Lisaks häbistab see ka nende oma kodumaad ja annab Austraaliale halva kuulsuse.»

Meestele esitati süüdistus rahurikkumise teadlikus provotseerimises ja uurimine nende käitumise osas kestab.