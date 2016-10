Otse: Tartu võitis Meistrite liiga teises eelringis avapoolaja Taani klubi vastu viie punktiga

Enne mängu:

Selle paari võitjale on uks põhiturniirile valla, kaotaja peab leppima tartlaste jaoks juba tuttava madalaima FIBA eurosarjaga. Tartu jaoks on tegemist vaieldamatult suure võimalusega, sest ükski märk ei näita, et Taani klubi oleks tasemelt tugevam kui nende esimese ringi vastane, hollandlaste Groningen. Kullamäe süda pole enne tänast mängu siiski rahulik.

«Külma dušši oleme selle seeriaga seoses saanud juba omajagu,» nentis Kullamäe. «Võrreldes esimese ringiga on olukord teistsugune, nüüd mängime me esimese mängu kodus ja teise Taanis. Hullem lugu on aga see, et Kent-Kaarel Vene ja Kristen Meister ei saa kaasa mängida.»

Vene ja Meisteri kohad ei jää siiski tühjaks. Kullamäe edutab üliolulisteks mängudeks koosseisu 17-aastased Robin Kivi ja Märt Rosenthali. Suure tõenäosusega tekib vähemalt ühel noorel mängijal – lisaks Kivile ja Rosenthalile on koosseisus ka 20-aastane Ivo-Van Tamm – võimalus ka mängus osaleda.