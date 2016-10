Sel laupäeval toimub oodatud eestlaste duell triatlonimaailma suursündmusel Hawaii Ironmanil

Alberti ja Kotšegarovi duelli on Eesti triatlonihuvilised oodanud juba aastaid, ent seni pole mehed pikematel startidel, rääkimata Hawaii võistlusest, veel kordagi vastamisi olnud. Ironman sarja võistlustel on koguni teadlikult välditud samadel võistlustel osalemist, seda põhjusel, et kvalifikatsioonisõel Hawaiile pääsuks on tihe ning üksteise eest väärtuslikke punkte noppida poleks lihtsalt arukas, kirjutas triatlon.ee.

On loomulik, et heade sõprade ja treeningkaaslastena tekitab peatne vastaseis meestes endiski kerget elevust. Kokku neljal korral Hawaiil esinenud Albert jääb prognooside tegemisel siiski sõbramehelikult tagasihoidlikuks ning leiab, et füüsiliste omaduste poolest on Kotšegarov temast selgelt üle. «Kirill on noor, kiirem ja tugevam nii rattas kui jooksus. Samas mina oman kogemusi, kuidas Hawaiil võistelda,» toob Albert mõlema tugevused esile.

«Minu kogemus piirdub 2010. aastast ujumise ja mõnekümne kilomeetriga sadulas. Mina lähen tegema oma võistlus nii-öelda klapid peas,» räägib Kotšegarov ning lihvib profiili veelgi madalamaks: «Ei tahaks intriigi kohe ära rikkuda, aga minu tasemel ujumisega on hetke Hawaii taseme juures raske väga kõrget kohta loota. Seega loodan, et Marko suudab ennast täielikult realiseerida ja saavutab koha esikümnes.»

Lisaks Albertile ja Kotšegarovile on stardis ka Eesti harrastajad. Sarnaselt proffidele, tuleb harrastajatelgi läbida Hawaii Ironmanile pääsemiseks kvalifikatsioonivõistlus, kus omas vanuseklassis saavutatud kõrge koht võib kaasa tuua nn slot´i ihaldatud triatlonimekasse.

Eesti harrastajatest õnnestus 2016. aasta Hawaii Ironmani slot välja võidelda koguni viiel mehel. Heiko Sepp, Valdur Jaht, Rainer Kuhi, Marek Antoniak ja Alo Alonurm - kõik nad on laupäevaseks Ironman sarja pidupäevaks vormis ja valmis.

Hawaii Ironmani start antakse Eesti ajajärgi laupäeval kell 19:25.